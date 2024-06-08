Это будет совсем другое лето: Кейт Миддлтон не вернется к своим обязанностям, но проведет незабываемые каникулы с детьми

Стали известны планы Кейт, которая сейчас проходят лечение от рака — ее график больше не будет прежним На днях стало известно, что 42-летняя невестка короля Карла III, Кейт Миддлтон не вернется к своим обязанностям в прежнем объеме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии