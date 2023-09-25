Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Федотов о том, что ЦСКА и СКА вне плей-офф: «Это уникально. Просто поздно из отпуска вышли, много брака»

«Если вспомнить прошлый год ЦСКА, позапрошлый — по прошлому в меньшей степени могу говорить, не был внутри команды, — до декабря кувыркались.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх