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Царьград

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В Самарской области ищут 55-летнего Валерия Петрушина с 2 октября

В Самарской области ищут 55-летнего Валерия Петрушина с 2 октября

В Самарской области 10 октября в 15:00 начал работу поисковый штаб отряда «ЛизаАлерт», к которому могут присоединиться добровольцы для розыска пропавшего 2 октября жителя села Верхние Белозерки.

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