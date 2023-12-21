Случаи мошенничества под предлогом "Инвестиций" участились в Уссурийске

Полиция Уссурийска предупреждает жителей об участившихся случаях обмана с инвестициями. Мошенники предлагают более высоких доход, а после того, как жертва переводит им деньги, сайты и электронные кошельки исчезают, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Уссурийску.