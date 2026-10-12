Кокаиновый фюрер не заслужил передышки

«Цель одна — выторговать время, чтобы получить передышку. Ему очень хочется использовать любые слова, идеи и инициативы, чтобы всеми правдами и неправдами продвигать свою заинтересованность в передышке.
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