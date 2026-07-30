Алексей Нечаев выступил на заключительном заседании Госдумы VIII созыва

Государственная Дума VIII созыва провела последнее пленарное заседание. В рамках встречи руководители парламентских фракций подвели итоги пятилетней работы и обозначили направления, которые считают важными для будущего страны.
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