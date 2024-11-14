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СК: ущерб от действий ВСУ в регионах России оценили в 60 млрд рублей

СК: ущерб от действий ВСУ в регионах России оценили в 60 млрд рублей

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, которые были совершены украинскими формированиями в отношении мирных граждан и российских военнослужащих.

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