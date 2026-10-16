Россия к концу 2026 года может нарастить экспорт дизельного топлива до 3,5 млн тонн в месяц. Об этом 16 октября заявил журналистам вице-премьер Александр Новак на Российской энергетической неделе (РЭН).
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