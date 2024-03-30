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Далеко не все мусорные площадки в Астрахани соответствуют требованиям, предъявляемым к регоператору

Далеко не все мусорные площадки в Астрахани соответствуют требованиям, предъявляемым к регоператору

Помните эпопею с мусором на Безжонова, 157? ПУНКТ-А писал об этой проблеме неоднократно. С одной мусорной площадки в Астрахани вывезли 27 тонн мусора Астраханский регоператор по вывозу ТБО продолжает игнорировать горы мусора Грустная история одной контейнерной площадки в Астрахани  Действительно, грустная история, в которой работу того, кто получает за это деньги, выполняет другой, тратя на это средства тех же плательщиков.

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