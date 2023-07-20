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Командующий ВМС КСИР: дроны играют важнейшую роль в обороне

Командующий ВМС КСИР: дроны играют важнейшую роль в обороне

Применение беспилотников превратилось в одну из основных оборонительных стратегий Военно-морских сил (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, заявил командующий ВМС КСИР контр-адмирал Алиреза Тангсири 19 июля, сообщает агентство IRNA.

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