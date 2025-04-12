Скандал в Ираке разгорается из-за «подозрительных» деловых сделок США

Недавние энергетические и торговые соглашения Ирака с американскими компаниями вызвали политическую критику, высказав обеспокоенность относительно их экономической ценности и геополитических последствий, 12 апреля сообщает Shafaq News.
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