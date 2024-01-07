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Экс-главком НАТО потребовал от Турции пропустить тральщики для Украины

Экс-главком НАТО потребовал от Турции пропустить тральщики для Украины

Global Look Press/XYZ PICTURES/imageBROKER.com Турция должна отменить свой запрет на вход в Черное море переданных Великобританией Украине тральщиков, поскольку он противоречит ее обязательствам перед НАТО.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Требовать будут на гей парадах,ушлепки пиндосские
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7 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Деньги плати. Трайной тариф. И требуй.
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5 час.

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