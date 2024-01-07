Экс-главком НАТО потребовал от Турции пропустить тральщики для Украины

Global Look Press/XYZ PICTURES/imageBROKER.com Турция должна отменить свой запрет на вход в Черное море переданных Великобританией Украине тральщиков, поскольку он противоречит ее обязательствам перед НАТО.
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