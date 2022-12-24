Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

92 подписчика

Кадейкин о 1-м хет-трике в КХЛ: «Давно пора было. Иногда игра идет, но не забиваешь»

Александр Кадейкин прокомментировал свой первый хет-трик в Фонбет Чемпионате КХЛ. Нападающий «Салавата Юлаева» высказался после матча с «Адмиралом» (5:3).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх