Выкидывать искусственные елки в России обяжут по-новому

РЭО: производителей искусственных елок в России обяжут отвечать за их утилизацию C 2025 года производителей искусственных новогодних елок в России обяжут отвечать за их утилизацию — сдавать отслужившие изделия на переработку или уплачивать экосбор за продукцию.