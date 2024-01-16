Выкидывать искусственные елки в России обяжут по-новому

РЭО: производителей искусственных елок в России обяжут отвечать за их утилизацию C 2025 года производителей искусственных новогодних елок в России обяжут отвечать за их утилизацию — сдавать отслужившие изделия на переработку или уплачивать экосбор за продукцию.
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