В зоне СВО погиб сын члена спортивной сборной команды Петербурга по танцам на колясках Надежды Румянцевой

Церемония прощания с Алексеем Шигаевым состоится на кладбище «Памяти жертв 9 января» В зоне спецоперации, выполняя свой долг, погиб рядовой пехоты Алексей Шигаев – сын члена спортивной сборной команды Петербурга по танцам на колясках спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, многократного призера чемпионата России Надежды Румянцевой.