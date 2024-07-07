Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Штраф с камер за отсутствие ОСАГО: нужный документ уже подготовили Министерство юстиции России представило поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят правовую основу для наложения штрафов на водителей, не имеющих полисов ОСАГО, с помощью дорожных камер.