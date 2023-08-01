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Кузьмичев о «Локо»: «Обладая исполнителями такого уровня, нельзя упрощать игру забросами на Дзюбу. Должна быть вариативность»

Бывший директор академии железнодорожников высказался о победе красно-зеленых над «Факелом» (4:1) в Мир РПЛ.

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