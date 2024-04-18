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В Приморье завершили следствие в отношении экс вице-мэра Владивостока

В Приморье завершили следствие в отношении экс вице-мэра Владивостока

Приморский СКР завершил следствие в отношении бывшего вице-мэра Владивостока Натальи Соколовой. Ей предъявлено окончательное обвинение в превышении должностных полномочий и получении взятки, сообщает PRIMPRESS.

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