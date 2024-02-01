Житель Краснодара нашел компанию-должника и пытался взыскать 5 миллионов в свою пользу

Житель Краснодара нашел компанию-должника и пытался взыскать 5 миллионов в свою пользуЖитель Краснодара предстанет перед судом по делу, связанным со статьями о введении суда в заблуждение и попытке незаконно изыскать у коммерческой организации сумму, превышающую 5,6 млрд рублей.