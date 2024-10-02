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В Сибири подросток зарезал свою опекуншу и лег спать

В Сибири подросток зарезал свою опекуншу и лег спать

Ребенок страдает психическим расстройством.В Красноярске 15-летний подросток подозревается в убийстве опекунши.

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