Медведев впервые за два года прошел круг на US Open

Даниил Медведев победил квалифаера Юго Гастона в первом круге US Open со счетом 6:4, 6:2, 6:4. Россиянин прервал серию из двух поражений: ранее он выбыл в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати и на старте турнира в Уинстон-Сейлеме.