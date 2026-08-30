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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев впервые за два года прошел круг на US Open

Даниил Медведев победил квалифаера Юго Гастона в первом круге US Open со счетом 6:4, 6:2, 6:4. Россиянин прервал серию из двух поражений: ранее он выбыл в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати и на старте турнира в Уинстон-Сейлеме.

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