Путин рассказал о текущих отношениях между РФ и Азербайджаном

Президент России Владимир Путин в поздравительном письме главе Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 80-летия Победы подчеркнул, что традиции дружбы и взаимовыручки, сформированные в годы Великой Отечественной войны, останутся прочной основой для развития союзнических отношений между Москвой и Баку.