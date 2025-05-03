Путин рассказал о текущих отношениях между РФ и Азербайджаном

Президент России Владимир Путин в поздравительном письме главе Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 80-летия Победы подчеркнул, что традиции дружбы и взаимовыручки, сформированные в годы Великой Отечественной войны, останутся прочной основой для развития союзнических отношений между Москвой и Баку.
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