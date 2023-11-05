В парламенте Крыма передачу полуострова в состав УССР назвали кулуарной

Передача Крыма в состав Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) в 1954 году была проведена кулуарно, были грубейшим образом нарушены законы и Конституция СССР, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости.
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