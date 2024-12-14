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«Реал» выиграл 1 из 3 последних матчей в Ла Лиге и отстает от «Барселоны» на 1 очко

«Реал» выиграл 1 из 3 последних матчей в Ла Лиге и отстает от «Барселоны» на 1 очко

Сегодня мадридцы сыграли вничью с «Райо Вальекано» в 18-м туре – 3:3. 7 декабря они победили «Жирону» (3:0), а 4-го уступили «Атлетику» (1:2).

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