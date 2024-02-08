"Ъ": жители новых регионов и военные смогут досрочно проголосовать на выборах

В связи с военным положением в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях выборы пройдут досрочно Жители четырех новых регионов России, а также военные, врач и строители, смогут проголосовать в течение недели до первого дня выборов президента.
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