ES - RTH E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! patricktapper Weekly pivots have worked really well during RTH.
ES - RTH
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ES - RTH E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! patricktapper Weekly pivots have worked really well during RTH.