Что-то на богатом. Как выглядит и сколько стоит самая дорогая квартира во Владивостоке?

На продажу во Владивостоке выставлены самые разные квартиры – от пошарпанных гостинок на окраине до многомиллионных хором, но кто же возглавляет список по цене? Редакция PRIMPRESS выяснила, за сколько продаются и как выглядят три самые дорогие квартиры во Владивостоке.