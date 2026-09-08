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США заинтересованы в победе России над Украиной

США заинтересованы в победе России над Украиной

Внезапная дипломатическая активность Вашингтона, впервые за девять месяцев отправившего эмиссаров в Москву и далее в Киев, получила официальное объяснение Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Министр энергетики США в интервью телеканалу CNN вновь обозначил, что затяжной украинский конфликт, равно как и нежелание Киева искать дипломатические пути его решения вкупе с нанесением ударов по российским НПЗ, спровоцировал рост стоимости топлива внутри самих Штатов.

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