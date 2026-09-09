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Батраков стартовал с поражения в Лиге чемпионов: «Галатасарай» уступил «Спортингу» — россиянин сыграл 63 минуты

«Галатасарай» потерпел поражение на выезде от «Спортинга» в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов.

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