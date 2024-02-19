В Лобне эвакуировали несколько домов и ввели режим оповещения жителей о ЧС

В городе Лобня Московской области ввели режим оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях. Сотрудники силовых структур проводят проверку в микрорайоне Центральный, о чем сообщила глава округа Анна Кротова в своем телеграм-канале.
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