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Ликсутов: компания московской ОЭЗ произвела 350 тысяч электроприводных изделий

Ликсутов: компания московской ОЭЗ произвела 350 тысяч электроприводных изделий

Компания ОЭЗ «Технополис Москва» отметит свое 25-летие в июне. За четверть века она произвела около 350 тысяч единиц электроприводной продукции, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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