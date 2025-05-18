Ликсутов: компания московской ОЭЗ произвела 350 тысяч электроприводных изделий

Компания ОЭЗ «Технополис Москва» отметит свое 25-летие в июне. За четверть века она произвела около 350 тысяч единиц электроприводной продукции, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.