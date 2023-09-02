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Клубы АПЛ потратили 2,36 млрд фунтов летом и побили рекорд по расходам в одно трансферное окно

Клубы АПЛ потратили 2,36 млрд фунтов летом и побили рекорд по расходам в одно трансферное окно

Согласно оценкам аудиторской компании Deloitte, этим летом клубы Премьер-лиги потратили на трансферы новичков 2,36 млрд фунтов.

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