С границы Латвии и Белоруссии внезапно пропали все застрявшие там беженцы

Сотрудники Агентства по делам беженцев ООН, посетившие Латвию, констатировали, что с границы этого государства с Белоруссией пропали все находившиеся там 83 беженца, сообщает LETA со ссылкой на добровольческую организацию «Хочу помочь беженцам».