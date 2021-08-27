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С границы Латвии и Белоруссии внезапно пропали все застрявшие там беженцы

С границы Латвии и Белоруссии внезапно пропали все застрявшие там беженцы

Сотрудники Агентства по делам беженцев ООН, посетившие Латвию, констатировали, что с границы этого государства с Белоруссией пропали все находившиеся там 83 беженца, сообщает LETA со ссылкой на добровольческую организацию «Хочу помочь беженцам».

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