Гостье ток-шоу пришлось вырвать себе семь зубов из-за нехватки денег на стоматолога

Гостья британского ток-шоу Good Morning Britain («Доброе утро, Великобритания») Лейла Уотерс в эфире рассказала, что ей пришлось самостоятельно вырвать себе семь зубов, поскольку она не смогла позволить себе поход к стоматологу.
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