Новые доказательства офсайда у Мартинса от «Зенита», Глушенкову стало холодно на тренировке, Бундеслига на Okko, УЕФА работает над возвращением России и другие новости

1. «Зенит» «специально для Фом-неверующих» выложил раскадровку видео победного гола «Спартака» – видно теперь офсайд или нет? Владислав Радимов раскритиковал ЭСК РФС за некомпетентность, Анатолий Бышовец заявил, что, чтобы не увидеть офсайд в этом эпизоде, «надо страдать косоглазием», а Андрей Канчельскис считает, что с ВАР судейство стало только хуже.