Российские войска вошли во Времевку, по названию которой в своём время был назван выступ на западе Донбасса Российские войска продолжают успешное продвижение на западе Донбасса.
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Российские войска вошли во Времевку, по названию которой в своём время был назван выступ на западе Донбасса Российские войска продолжают успешное продвижение на западе Донбасса.
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