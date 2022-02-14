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Спад заболеваемости COVID-19 в Новосибирской области ожидается к концу февраля

Спад заболеваемости COVID-19 в Новосибирской области ожидается к концу февраля

В Новосибирской области через две-три недели ожидается спад заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов на оперативном совещании при губернаторе в понедельник, 14 февраля 2022 года.

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