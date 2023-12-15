Покер Стэмкоса и 3 очка Кучерова принесли «Тампе» победу над «Эдмонтоном», Василевский отразил 53 броска и стал 1-й звездой матча

«Тампа» Никиты Кучерова и Андрея Василевского в гостях нанесла поражение «Эдмонтону» — 7:4. После первого периода «Тампа» вела со счетом 2:0, но во втором пропустила три безответных шайбы — две в меньшинстве и одну в большинстве.