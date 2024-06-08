Кто из врагов Запада нуждается в российском оружии

Эксперты указали врагов Запада, которым Россия могла бы передать дальнобойное оружие @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Tекст: Евгений Поздняков В России допустили возможность поставок дальнобойного вооружения в те государства, которые находятся в конфликте со странами Запада.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии