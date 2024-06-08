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Спички - не игрушка

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Кто из врагов Запада нуждается в российском оружии

Кто из врагов Запада нуждается в российском оружии

Эксперты указали врагов Запада, которым Россия могла бы передать дальнобойное оружие @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Tекст: Евгений Поздняков В России допустили возможность поставок дальнобойного вооружения в те государства, которые находятся в конфликте со странами Запада.

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