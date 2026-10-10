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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Хищники подбираются к домам. На Алтае ликвидировали 79 медведей в 2026 году

Хищники подбираются к домам. На Алтае ликвидировали 79 медведей в 2026 году

В течение года поступило более 80 сообщений о появлении косолапых вблизи городов и сел В Алтайском крае за 2026 год зарегистрировано свыше 80 сообщений о появлении медведей вблизи населенных пунктов.

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