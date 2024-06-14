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Израиль рассмотрит возможность высылки представителей ООН

Израиль рассмотрит возможность высылки представителей ООН

Израильское правительство в течение нескольких дней рассмотрит возможность высылки представителей ООН из страны в ответ на решение генсека организации Антониу Гутерриша внести Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в черный список стран и организаций, причиняющих вред детям в зонах конфликтов.

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