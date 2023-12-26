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Офицер ВСУ Самовар: российские дроны продвинуты, с ними все труднее бороться

Офицер ВСУ Самовар: российские дроны продвинуты, с ними все труднее бороться

Начальник службы авиации и противовоздушной обороны (ПВО) третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Самовар заявил в интервью телеканалу "Днепр ТВ", что российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) использует многочисленные продвинутые дроны, с ними все труднее бороться.

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