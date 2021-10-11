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Акции Lenovo обвалились после новостей об отказе от размещения в Шанхае

Акции Lenovo обвалились после новостей об отказе от размещения в Шанхае

Китайская компания Lenovo собиралась разместить дополнительное количество акций через депозитарные расписки на площадке Шанхайской фондовой биржи, чтобы привлечь до $1,55 млрд для финансирования своей инновационной деятельности.

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