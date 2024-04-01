Медицинская Россия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медицинская Россия

4 подписчика

Свежие комментарии

  • Павел К
    Баб надо заставлять рожать. В стране и так людей не хватает. Но и на воспитание детей власть должна направить все силы.В Иркутске женщин...

Ненужная зубрежка, нехватка реальной практики, устаревшие учебники — проблемы образовательных программ медицинских ВУЗов

Ненужная зубрежка, нехватка реальной практики, устаревшие учебники — проблемы образовательных программ медицинских ВУЗов

Нужно ли врачу заучивать все формулы цикла Кребса, знать наизусть каналы височной кости, необходимы ли такие предметы, как, например, гигиена и безопасность жизнедеятельности? Перегруженность программы непрофильными дисциплинами, катастрофическая нехватка практических занятий, отсутствие мотивации к учёбе у студентов и преподавателей, которые уже давно не работают врачами или не работали ими вообще — это только часть проблем медицинского образования в стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх