Ненужная зубрежка, нехватка реальной практики, устаревшие учебники — проблемы образовательных программ медицинских ВУЗов

Нужно ли врачу заучивать все формулы цикла Кребса, знать наизусть каналы височной кости, необходимы ли такие предметы, как, например, гигиена и безопасность жизнедеятельности? Перегруженность программы непрофильными дисциплинами, катастрофическая нехватка практических занятий, отсутствие мотивации к учёбе у студентов и преподавателей, которые уже давно не работают врачами или не работали ими вообще — это только часть проблем медицинского образования в стране.