Императорские пингвины могут вымереть

Императорский пингвин, самый высокий и крупный из всех пингвинов в мире, был официально объявлен правительством США видом, находящимся под угрозой исчезновения, из-за экзистенциального риска, который представляет для птиц климатический кризис.
Императорский пингвин, самый высокий и крупный из всех пингвинов в мире, был официально объявлен правительством США видом, находящимся под угрозой исчезновения, из-за экзистенциального риска, который представляет для птиц климатический кризис.
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