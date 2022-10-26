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Императорские пингвины могут вымереть

Императорские пингвины могут вымереть

Императорский пингвин, самый высокий и крупный из всех пингвинов в мире, был официально объявлен правительством США видом, находящимся под угрозой исчезновения, из-за экзистенциального риска, который представляет для птиц климатический кризис.

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