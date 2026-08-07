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Ректор Бауманки: «Мы умеем подковывать блоху»

Ректор Бауманки: «Мы умеем подковывать блоху»

Глава МГТУ имени Баумана Михаил Гордин в откровенной беседе порассуждал о феномене отечественной инженерной мысли, которая, в отличие от западной системности, всегда славилась способностью находить нестандартные решения.

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