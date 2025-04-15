88-летняя бабушка из Архангельска отдала мошенникам более 17 миллионов рублей

В краже обвинили 41-летнего жителя Самарской области. Накануне ему был вынесен приговор.Установлено, что мужчина вместе с неизвестными названивали жертвам по телефону, представлялись сотрудниками правоохранительных органов, обманом пугали граждан и обвиняли их в госизмене.
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