88-летняя бабушка из Архангельска отдала мошенникам более 17 миллионов рублей

В краже обвинили 41-летнего жителя Самарской области. Накануне ему был вынесен приговор.Установлено, что мужчина вместе с неизвестными названивали жертвам по телефону, представлялись сотрудниками правоохранительных органов, обманом пугали граждан и обвиняли их в госизмене.