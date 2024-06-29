Байден заявил, что уверенно справляется на посту президента США

Президент США Джо Байден заявил, что уверенно справляется со своей работой. Заявление прозвучало на фоне критики его сторонников, что дебаты с экс-лидером Америки Дональдом Трампом были провальными, а также новостей о том, что карьера Байдена зависит от решения его близких родственников и друзей.