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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Байден заявил, что уверенно справляется на посту президента США

Президент США Джо Байден заявил, что уверенно справляется со своей работой. Заявление прозвучало на фоне критики его сторонников, что дебаты с экс-лидером Америки Дональдом Трампом были провальными, а также новостей о том, что карьера Байдена зависит от решения его близких родственников и друзей.

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