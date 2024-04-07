Ремонт ограничит движение по тоннелю петербургской дамбы с 8 апреля

Ограничения введут на внешнем кольце КАД Движение в автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1 петербургской дамбы будет ограничено, сообщает пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений.
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