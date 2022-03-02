Задоров подрался с Хартманом в матче «Миннесоты» и «Калгари». У него 2 броска, 3 хита и «+1»

Задоров подрался с Хартманом в матче «Миннесоты» и «Калгари». У него 2 броска, 3 хита и «+1»

Никита Задоров подрался с Райаном Хартманом в матче с «Миннесотой». Российский защитник «Калгари» принял участие в матче регулярного чемпионата, в котором его команда справилась с «Уайлд» (5:1).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх